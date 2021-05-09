鄭家純（雞排妹）御用律師王啟仁因爆出涉嫌勾結應召集團仙人跳，被網紅陳沂逮到機會開酸，昨（8日）深夜雙姝開直播槓上，爭辯了近3個小時才因斷訊結束對話。事後網友發現直播消失，懷疑陳沂刪掉影片，對此她在IG澄清是被檢舉導致帳號遭禁言、影片強制下架。

陳沂9日在IG限時動態表示：「不是我刪除直播，是被檢舉所以被下架還被禁言22小時。」接著貼出官方鎖她帳號的理由截圖，表示貼文未遵守《社群守則》的規定。從這張截圖還可看到這不是第一次被限制發言，過去就公開PO過雞排妹裸露臀部的照片，被臉書官方禁止發布貼文和留言22hrs，這回又因跟雞排妹有關再度被鎖帳號，陳沂酸溜溜地說：「可能是雞排妹a.k.a.尾椎陰影黑黑大大鄭家純的粉絲，也覺得她照片很猥褻吧！」

雖然直播影片被迫消失，但陳沂在個人YouTube頻道上傳備份影片，坦言開了營利功能，「自己的影片自己營利，愛我就給我狂點閱，您的點閱都是錢」。

陳沂、雞排妹在臉書隔空叫囂幾個月，終於在昨日的直播中正面對決，陳沂一開頭就質疑雞排妹的商業寫真疑似露出菊花，酸對方為「黑菊姐」，雞排妹則解釋那是脊椎，黑黑的部分為陰影，嘲諷陳沂是不是沒看過肛門；兩女接著又吵性騷擾的定義，陳沂認為有多少證據講多少話，「你有證據曾國城撞擊你的身體嗎？你有證據嗎？如果沒有證據都可以這樣亂指控，難怪很多人被仙人跳」，雞排妹則回應，「你是不是認為性騷擾就是假議題？如果你沒有遇過，可以不要用粗俗的語言嘲笑別人，你這樣是真的滿過分的，很多女生看了你這樣說會很傷心」。後來又陸續牽扯到陳沂父親、柯文哲、黃國昌、劉喬安等人，吸引1.5萬網友吃瓜。

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(中時新聞網)