必勝客網路訂餐系統今日(5/9)因適逢母親節假日，大量訂單瞬間湧入，導致部分今日中午之前下單的網路訂單未能成功傳至門市，許多民眾反映訂購後訂單被取消，不少人到現場取餐時發現大排長龍，引起眾人不滿，必勝客官網及臉書都被灌爆。必勝客發出最新聲明回應，目前訂餐系統已恢復正常，後續將提供補償方案。

PTT網友貼出必勝客分店大排長龍狀況。（翻攝PTT)

必勝客表示，今日造成消費者取餐時向隅非常抱歉，各門市第一時間即給予消費者應變協助，並於中午12:30左右完成訂餐系統修復，目前訂餐系統已恢復正常營運，必勝客將持續優化訂餐系統，確保能繼續提供穩定正常的服務。

針對今日上午網路訂單成立，但未成功收到訂單確認簡訊的消費者，必勝客已正在研擬相關補償方案，後續將盡快進行通知並提供補償。

有PTT網友表示，訂購披薩後，系統顯示訂單成立但是刷卡沒成功，等到現場才發現大排長龍，而且12：11到場，還有預計11：20取餐的人正等待重做；有自稱在必勝客打工的PTT網友表示：「今天已經被客人罵了一個早上」。

(中時新聞網)