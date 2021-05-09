壓車過彎雷殘 騎士摔斷腳踝遭目擊恐怖一幕：剩1層皮連接腳掌

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」8日上傳1段影片，影片中1名騎士在山路中以壓車連續過彎，疑似車身太傾斜導致失控自摔；目擊者上前關心狀況時，竟發現騎士的左腳踝開放性骨折，腳掌幾乎已脫離腳部、懸空吊著，腳踝處僅剩「1層皮」連接，畫面相當嚇人；許多網友看到傷勢後直呼「熬過復健大概難了」、「應該殘廢了」。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」昨天上傳1段57秒的行車紀錄器，1輛重型機車奔馳在蜿蜒的山路，25秒內不斷以壓車連續過彎，就在騎士要過第6個彎道時，疑似將車身壓得太低，導致機車整個失控自摔，當場「雷殘」撞向前方右側護欄，騎士則遭噴飛墜地，拍攝的後方車輛也同樣撞上前車及擦撞護欄。

1名騎士在山路中以壓車連續過彎，疑似車身太傾斜導致失控自摔；目擊者上前關心狀況時，竟發現騎士的左腳踝開放性骨折，腳掌幾乎已脫離腳部。（圖／翻攝自八卦村-行車紀錄器影片上傳中心 youtube頻道）

拍攝者疑似為騎士的朋友，上前關心騎士的狀況時，發現騎士的左腳開放性骨折，腳踝處已明顯斷裂，幾乎只剩1層皮連接著；而騎士抬起左腳時，竟能見到左腳掌正在晃動，明顯已脫離小腿與腳踝，傷口處則不斷大出血，騎士不斷大聲哭喊，拍攝者看到此場景嚇傻，不斷說「你躺著你躺著」，接著趕緊撥電話求救。

許多網友看到影片中騎士的傷勢紛紛嚇傻，留言說「無碼版應該很可怕，沒有強大心臟真的不建議看」、「這個應該殘廢了」、「要熬過復健大概難了」、「看傾角就知道，超過自己能控制的極限了，到底為什麼要這樣騎」、「可能是要倒時伸腳去救車造成的」、「超嚇人，那隻腳徹底毀了！」另外有網友觀察機車的車牌，發現事發地應該在香港，確切時間仍未知。

(中時新聞網)