高雄蔡姓男子發現4歲幼子對阿嬤出現類似性行為的舉動，懷疑遭王姓前妻和男友不當對待，氣得當街大罵王女「做人不要心理變態，跟男人在相幹，掀懶叫（台語）給小孩看」，挨告誹謗。一審認為蔡男所言是保護未成年孩子、事涉「公益」判無罪，二審認定蔡男當街辱罵涉及私德，改判誹謗、拘役30天。更一審日前駁回上訴，維持原判。

蔡男與前妻王女離婚後，雙方協議由蔡男照顧兒子，王女偶爾也會帶孩子回家過夜。

2019年1月蔡男母親發現，4歲的孫子晚上在床上不斷做出「衝刺」的動作，甚至掀開自己的尿布、看自己的生殖器。她當下還以為孫子可能是在玩騎馬遊戲，不以為意。

過沒幾天，男童突然跨坐在阿嬤身上拼命搖，阿嬤嚇得問男童「為什麼坐在阿嬤身上做這個動作？」男童竟回答「阿伯跟媽媽也都是這樣」。阿嬤追問「阿伯跟媽媽做這個動作讓你看？」，男童回「會阿，阿伯還說只有我可以學，別人不能學」、「阿伯還拿他的小鳥給我看」。

蔡男得知後，氣得立刻向社會局報案，王女2019年2月想要探視兒子遭到蔡男拒絕，兩人在巷子大吵，蔡男氣得大罵「做人不要心理變態，跟男人在相幹，變態，掀懶叫給小孩看」，王女不堪被羞辱，一狀告上法院。

一審法官認為，王女在兒子面前與男友做愛是事實，蔡男怒言是為了保護幼童，與公共利益有關，屬合理評論，判蔡男無罪。但二審法官認為，蔡男幼子證詞效力不足，蔡男罵「跟男人在相幹」更涉及私德，導致王女名譽受損，屬誹謗，改判蔡男拘役30天、可易科罰金。

該案檢方再上訴後發回更審，高雄高分院認為原判決並無不當，予以駁回，全案定讞。

(中時 )