女團「伊梓帆」隊長董梓甯（梓梓）曾是啦啦隊LamiGirls之一，擁有甜美長相、傲人E罩杯，被封為「真人版娜美」，常在社群網站分享日常的她，今（9日）也應景曬出和媽媽的照片慶祝母親節，母女倆的好身材掀起熱議，連熊熊也忍不住驚呼「有夠扯」。

梓梓在IG分享一系列和媽媽的合照，對媽媽阿苒感性告白：「很開心我們能像朋友一樣，有你我真的很幸福，謝謝你支持我做每件事，給我最大的幫助，很開心這輩子你是我的媽媽，下輩子你當我的女兒換我照顧你」，看得出母女感情相當好。

梓梓曬出多張母女同框辣照，好身材原來全遺傳自媽媽。（圖／翻攝自梓梓IG）

梓梓媽媽太辣，讓眾人驚嘆連連。（圖／翻攝自梓梓IG）

特別的是，梓梓Po的照片裡，有好幾張是和媽媽一起穿泳裝的辣照，原來梓梓的好身材都遺傳自媽媽，阿苒不但外型凍齡，身材也不輸給女兒，傲人上圍、修長美腿同樣超惹火，難怪梓梓對她喊話：「不要再辣下去了會比我辣」，最後梓梓也提到：「希望我的女兒這麼大的時候我，還可以跟我媽一樣辣。」

而梓梓曬出母女辣照後，吸引不少粉絲留言直誇「天哪媽咪好辣」、「阿苒太猛，是姐妹吧」、「真的超強基因」、「太不科學」、「身材完全快一樣 根本是姐姐啊」，連熊熊（卓毓彤）也忍不住回應：「有夠扯的神基因」，引發熱烈討論。

(中時新聞網)