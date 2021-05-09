大武鄉公所邀請長輩錄製專輯，於5月正式發表 。（大武鄉公所提供／ 莊哲權台東傳真）

有感於部落耆老逐漸凋零，古謠記錄保存工作難度更高，台東縣大武鄉公所獨立製作的「大武鄉Paywan歌謠採集」專輯，耗時約半年多的時間終於問世，12首原味再現的歌謠，蘊含部落特色及文化情感，搭配經改編的現代曲風，VuVu（排灣族長輩）的歌聲繼續在大武山下傳唱。

大武鄉長黃建賓說，參與這張CD的20幾位部落歌手，年齡層涵蓋了5歲孩童，到85歲的VuVu，老中青都有參與，其中有位70多歲長輩錄完音後就意外過世，也讓他們更深感必須趁老人家都還在的時候，趕快記錄下來。

他說，部落的人都很會唱歌，工作時會唱，炒菜時也會唱，唱歌是族人的日常，但是進了錄音室是另一回事，過程中不斷重錄，對老人家的體力或精神，是很大的挑戰；而在聽完小朋友以童稚的聲音唱出「接龍童歌」時，心中是很感動的。

黃建賓指出，有感於時間的流逝，及部落耆老們的漸漸離去，讓古謠記錄保存工作更加困難，為了把這些傳統的聲音保留下來，2020適逢「大武」名命名100周年，因而向原住民族委員會提報「百年大武˙原味再現-台東縣大武鄉原住民族古謠保存推廣計畫」，在立委陳瑩與原民會支持下，從去年中開始籌備，今年5月正式發表。

「大武鄉Paywan歌謠採集」專輯的整體設計以大武鄉地理位置圖串連，收錄的12首歌謠，蘊藏著部落特色及文化情感，再結合現代曲風的改編，古老又現代，讓VuVu的歌聲繼續環繞在大武山下。

(中時 )