中杜鵑把蛋下在鷦鶯等其它鳥類巢中，其幼鳥破殼後，就把剛孵出的鷦鶯幼雛推落巢外，好讓自己可以獨享食物資源，受害的鷦鶯媽媽哺育巨嬰的生態奇景，令人嘆為觀止。在林務局出版的月曆中敘述鷦鶯母親「以純淨的愛，撫育仇敵的孩子」，在母親節這天，特別引人深思。

林務局印行的月曆中介紹中杜鵑特殊的托卵行為時寫道：「不築巢、不孵蛋、不育雛，是中杜鵑的三不育兒法」，包括山紅頭、褐頭鷦鶯、粉紅鸚嘴等等許多鳥類都會中招，「失去了骨肉的受害母親，依舊以純淨的愛，撫養仇敵的孩子」。

「這根本是驚世巨嬰與厭世母親的組合」，鳥友說，嬌小的鷦鶯親鳥哺育比牠身形大上好幾倍的中杜鵑幼鳥，不時叼來只夠巨嬰塞牙縫的小蟲，頭還要伸進巨嬰的大嘴，有時甚至必須站在巨嬰頭上，眼神充滿驚懼，但是看到需索無度的巨嬰張著大嘴巴，可憐的鷦鶯媽媽就母愛大噴發，不辭辛勞地哺育著仇家的孩子。

根據文獻，夏候鳥中杜鵑會偷偷的把蛋下在鷦鶯等較小型鳥類的巢中，而中杜鵑的幼雛一定比鷦鶯提早破殼，孵出後的第1個動作，就是殘殺異種兄弟，以背部的力量，將巢內鳥蛋或鷦鶯幼鳥頂出巢外，以確保獨享所有食物。

不過中杜鵑的如意算盤，未必全都奏效，鳥友曾記錄到黑枕藍鶲查覺巢中有異狀，把「詐蛋」移除；鳥友表示， 雖然中杜鵑的惡行惡狀令人髮指，不過這是站在人類的立場所做的道德批判，畢竟中杜鵑的「托卵行為」還是「物競天擇」的自然現象。

(中時 )