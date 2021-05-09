2020年台灣生育率，世界倒數第一。因應少子化危機，行政院會投入百億元推出催生政策，拍板擴大不孕症試管嬰兒補助方案、增加產檢次數及項目、放寬育嬰留職停薪等三大政策。前民進黨立委沈富雄認為，政府催生政策雖周到，但卻沒有對症下藥，趙少康更直言「沒有用」。

沈富雄7日在政論節目《少康戰情室》中認為，政府是緊張了，所以這一次其實想得也蠻周到，某種程度也算慷慨，但是卻沒有對症下藥，主持人趙少康跳出來說「沒有用」。

沈富雄接著指出，我們現在都在講護國神山，但我們需要的不只護國神山，我們要有護國的生力軍，也就是說，一般婦女的生育年齡，比如在20到45歲，這就是「護國娘子軍」。他建議，從婦女懷孕開始，到小孩滿1歲，這2年內，把所有的婦女同胞，都看成是國家的公務員，而所有公務員擁有的享受，也讓「護國娘子軍」都能享有。

趙少康點出，政府催生政策之所以沒有用，是因為我們的執政者，首先必須讓年輕人買得起房子、養得起孩子，年輕人沒有房子，也很緊張；即使給了錢，但若要公共托嬰，公托兒所、幼稚園卻不夠。另外，政府說要蓋社會住宅，但如今蓋了多少呢？年輕人還是買不起房子，所以至少要讓他們的孩子能夠進入公立托兒所，不過很麻煩，可能抽籤還抽不到等等。而這些最基本的若不去解決，光是育嬰給多少錢、育嬰假給多少，還是沒用。

(中時新聞網)