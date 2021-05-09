基進黨立委陳柏惟罷免連署第二階段需在12日前送件2萬9113份連署書，「刪Ｑ總部」7日表示已收到3萬6千份，突破二階門檻。反萊豬醫師蘇偉碩今(9)日也北上到台中力挺罷免連署，還透露陳柏惟放話要基進黨黨主席陳奕齊「處理」他，蘇偉碩更忍不住直言，「你有沒有想到我媽媽的感覺？」

中天新聞報導，蘇偉碩表示，目前罷免連署書跨過基本門檻，但因中選會審查時可能會剔除一部份，所以希望能衝高連數書件數，以免最後連署未過關，大家就沒辦法參與罷免投票。

同時，蘇偉碩也坦言，陳柏惟在影片中提到他和陳奕齊是舊識，「有相關問題，他會再請陳奕齊處理我」，不知道這是陳柏惟口誤，還是真的是這樣的意思？因為在台灣社會說要處理某某人，這是非常嚴重的，特別是在民進黨台北市黨部涉黑，而民進黨也在排黑的時候。

蘇偉碩指出，為何陳柏惟要叫他的黨主席處理我，有可能他不知道，在江湖上處理一個人，是非常嚴重的消息，尤其在這個時機上，「我當然不會做特別惡意的解釋，但陳柏惟立委，您是國會議員，除了問政之外，也要考慮讓媽媽們如何安心，一個媽媽如果聽到有人要處理他的小孩，會不會擔心害怕？你有沒有想到我媽媽的感覺？」

蘇偉碩也說，之前自己和罷免團體在沙鹿區進行連署時，陳柏惟也在附近的市場發康乃馨，而他會發康乃馨給母親，為何不能讓天下的媽媽都安心？蘇偉碩也拜託太太陪自己北上，不然其實大家會怕，「我也會怕」。最後，他則認為，陳奕齊應該不會有什麼動作。

此外，蘇偉碩今天早上也在臉書上表示，「我不知道陳柏惟立委能否代替陳奕齊主席發表這種具有當下時代意義的言論，不過我真的害怕。因為我真的有遭受黑道威脅的記憶，那種經驗是一輩子也抹滅不掉的！」並感嘆自己害怕被當權者以國家暴力對待之餘，還要面對當權側翼的政治威脅，雖然很恐懼、憤怒，但他仍決定收拾心情，北上台中聲援罷免陳柏惟連署活動。

恐「被處理」？適逢母親節!蘇偉碩：口誤？試問陳柏惟有想過我媽媽的心情？

(中時新聞網)