時序漸入酷暑，丹麥家居品牌ferm LIVING、GREENGATE皆推出新品，前者使用大地色系與有機線條，刻畫自然優雅氣質輪廓，後者則延續品牌浪漫印花圖樣基礎，推出新系列花漾、色彩繽紛的時尚家居品。

北歐設計品牌ferm LIVING春季新品，使用大地色系與有機線條，充滿柔和色彩，並研發出轉數品牌的「喀什米爾色」，低調柔霧的視覺呈現出精緻高級感，其中廣受好評的原色花瓶、采石邊桌，兩款商品搭配全新專屬色調，烘托出物品本身獨有的美感與價值，同時一直將永續發展作為品牌核心理念的ferm LIVING，也選用回收環保材質運用於產品設計上，如經典又耐用的麗巴澆花器 與最新款的迷路地墊系列，皆以 100％ 回收塑料製成。

Ferm Living麗巴澆花器，以 100％ 回收塑料製成。（DESIGN BUTIK 提供）

Ferm Living采石咖啡桌，新色「喀什米爾色」，。營造渾然天成的美感與價值。（DESIGN BUTIK提供）

Ferm Living迷路地墊（米白），以 100％ 回收塑料製成。（DESIGN BUTIK 提供）

而以北歐鄉村風為特色的GREENGATE，延續品牌經典花卉元素結合白、天爛、粉紫、亮黃等鮮明色調，推出七款新系列如復古甜美的復古甜美「HENRIETTA 浪漫花吻」、清爽風的「SOPHIA 夏日精靈」、繽紛可愛的「BELLE 嘉年華花園」、優雅愜意藍色系「DONNA 湛藍風情」等，橫跨經典餐瓷、寢具織品、家飾品、行李吊牌、口罩套等，企圖描繪出美好剩下氛圍。

GREENGATE HENRIETTA系列浪漫花吻，為夏日家居佈置提供質感選擇。（GREENGATE提供）

GREENGATE Donna系列湛藍風情，8月1日上市提供復古風格的生活提案。（GREENGATE提供）

(中時 )