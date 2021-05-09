時序漸入酷暑，丹麥家居品牌ferm LIVING、GREENGATE皆推出新品，前者使用大地色系與有機線條，刻畫自然優雅氣質輪廓，後者則延續品牌浪漫印花圖樣基礎，推出新系列花漾、色彩繽紛的時尚家居品。

北歐設計品牌ferm LIVING春季新品，使用大地色系與有機線條，充滿柔和色彩，並研發出轉數品牌的「喀什米爾色」，低調柔霧的視覺呈現出精緻高級感，其中廣受好評的原色花瓶、采石邊桌，兩款商品搭配全新專屬色調，烘托出物品本身獨有的美感與價值，同時一直將永續發展作為品牌核心理念的ferm LIVING，也選用回收環保材質運用於產品設計上，如經典又耐用的麗巴澆花器 與最新款的迷路地墊系列，皆以 100％ 回收塑料製成。

Ferm Living麗巴澆花器，以 100％ 回收塑料製成。（DESIGN BUTIK 提供）
Ferm Living麗巴澆花器，以 100％ 回收塑料製成。（DESIGN BUTIK 提供）
Ferm Living采石咖啡桌，新色「喀什米爾色」，。營造渾然天成的美感與價值。（DESIGN BUTIK提供）
Ferm Living采石咖啡桌，新色「喀什米爾色」，。營造渾然天成的美感與價值。（DESIGN BUTIK提供）
Ferm Living迷路地墊（米白），以 100％ 回收塑料製成。（DESIGN BUTIK 提供）
Ferm Living迷路地墊（米白），以 100％ 回收塑料製成。（DESIGN BUTIK 提供）

而以北歐鄉村風為特色的GREENGATE，延續品牌經典花卉元素結合白、天爛、粉紫、亮黃等鮮明色調，推出七款新系列如復古甜美的復古甜美「HENRIETTA 浪漫花吻」、清爽風的「SOPHIA 夏日精靈」、繽紛可愛的「BELLE 嘉年華花園」、優雅愜意藍色系「DONNA 湛藍風情」等，橫跨經典餐瓷、寢具織品、家飾品、行李吊牌、口罩套等，企圖描繪出美好剩下氛圍。

GREENGATE HENRIETTA系列浪漫花吻，為夏日家居佈置提供質感選擇。（GREENGATE提供）
GREENGATE HENRIETTA系列浪漫花吻，為夏日家居佈置提供質感選擇。（GREENGATE提供）
GREENGATE Donna系列湛藍風情，8月1日上市提供復古風格的生活提案。（GREENGATE提供）
GREENGATE Donna系列湛藍風情，8月1日上市提供復古風格的生活提案。（GREENGATE提供）
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(中時 )

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