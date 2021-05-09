日本大阪府疫情嚴峻，日媒報導，每百萬人口新增死亡病例高達19.6人，比印度的15.5人還多。不過，大阪民眾似乎不畏疫情侵襲，多處地區昨天外出人潮都較前一週大幅成長。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府今天新增875例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，時隔3天單日新增病例再低於千例；大阪府至今累計病例數8萬9546例。

日本朝日新聞旗下雜誌AERA網路版昨天報導，大阪府5月7日單日新增1005例確診病例及50例死亡病例，後者還創當地新高紀錄。

大阪商店街的一景：酒館因為疫情而限制營業時間，但是街頭人潮卻不少。(圖/美聯社)

日本厚生勞動省相關人士說，根據日本政府會議資料顯示，每百萬人口新增死亡病例數，截至5月5日止，大阪是19.6人，超過印度的15.5人、墨西哥的16.2人及美國的14.5人。

跟鄰近生活圈相比，兵庫縣每百萬人口新增死亡病例數9人、愛媛縣11.2人、和歌山縣7.6人，大阪府明顯高出不少，且東京都每百萬人口僅1.4人死亡，出乎意料的低。

根據AERA取得的資料，日本主要地方目前每百萬人口新增死亡病例數，大阪府以19.6人居冠、愛媛縣11.2 人次之、德島縣11人排第3、兵庫縣9人排第4、和歌山縣7.6人排第5；北海道以4.6人排第9、東京都以1.4人排第22。

不過，TBS電視台報導，昨天是日本政府宣布「緊急事態宣言」延長後的第一個週末，大阪民眾看似不畏嚴峻疫情，昨天外出人潮較前一週來得增加。

根據行動電話業者提供位置資訊顯示，昨天下午3時大阪各地外出人潮，跟上週同時段相比都有明顯增加，例如枚岡公園人潮成長172%、大阪府營服部綠地成長54.3%。

再看大阪主要車站進出人潮，心齋橋站人潮較上週同時間成長20.6%、大阪站也成長16.3%。

而在東京都的部分，雖然昨天下午代代木公園人潮較上週同時段大幅減少40.8%，但在主要車站例如淺草站則成長32.5%、吉祥寺站成長16%，不少地方都呈現較上週成長的情況。

東京都今天新增1032例確診病例，連續兩天單日新增逾千例；東京都至今累計病例數14萬6594例，重症患者數較昨天增加兩人，總數73人。

日本境內疫情正從大都會蔓延到地方，尤其在北海道最為明顯，北海道今天新增506例確診病例，大幅刷新8日創下的403例單日紀錄，連兩天再創歷史新高。北海道從進入5月後疫情快速升溫，今天確診病例數首度跨越500例關卡。

專家認為，北海道應納入「緊急事態宣言」對象地區。

另外，福岡縣今天新增529例確診病例，連續兩天單日新增逾500例，也是連續3天創歷史新高紀錄。

(中央社)