味全龍今天作客桃園，終場以3比2險勝樂天桃猿，先發投手伍鐸先發5.1局失2分奪下相隔361天的先發勝投，他還在6局下展現腳上功夫，用左腳向後勾球給游擊手吳東融完成刺殺，賽後他笑說：「這是我生涯最好的一踢，連足球都沒踢得這麼漂亮。」

伍鐸本季原本定位在中繼，但後來球隊先發投手碰上傷病困擾，也讓他必須要支援先發重責，今天奪下本季第2勝且是本季首度先發勝，而他上次先發拿勝投已是去年5月13日對戰中信兄弟。

「這真的是很長的一段時間。」伍鐸表示，上了場就是盡量想辦法把局數投長，自己也沒想過要拿勝投，只是想給球隊更大的贏球機會，也感謝打者火力支援。

6局下伍鐸面對林泓育敲出的強襲球，他用左腳把球往後踢，剛好把球踢向吳東融，完成這次美技演出，他賽後表示，自己原本以為這會是安打，想說「亂一下」，沒想到運氣很好，打到釘鞋後方改變方向，「這應該是我生涯最好的一腳，之前有踢過但結果都沒這麼好，包括足球也沒踢得這麼漂亮。」

(中時 )