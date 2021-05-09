味全龍今天面對樂天桃猿，前5局受到黃子鵬壓制，直到6局上才成功突破，包含劉基鴻在關鍵時刻敲出帶有2分打點的超前安，助隊以3比2勝出，也讓他連兩場獲選單場MVP。

為了今天的母親節，劉基鴻特別準備一支刻有「許素美叮美噹母親節快樂」的粉紅色球棒，賽前才說要打滿整場後送給媽媽當母親節禮物，沒想到打了2打席後就換成平常使用的球棒。

第3打席雖沒用特製球棒，但劉基鴻同樣敲安、扮演致勝英雄，「當下就是腦中一個想法、一個感覺，很怕球棒會斷掉，所以就讓它退場。」

前5局龍隊打線遭到壓制，直到6局才有所突破，總教練葉君璋表示，因為今天伍鐸投得不錯，球員想為他做點什麼，能夠逆轉主要也是球員心態的關係。

劉基鴻也說：「因為投手投得那麼辛苦，大家也想為他做些什麼，幫他打些分數。」球隊喜迎上半季首度3連勝，球隊氣氛也越來越好，「大家有想辦法維持才有現在的連勝，能夠拿下MVP也是運氣，還是要靠大家一起努力。」

味全龍劉基鴻為了今天母親節特別拿了特製的粉紅色球棒。（毛琬婷攝）

(中時 )