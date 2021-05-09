英國國防大臣班·華萊士( Ben Wallace)確認，已經與萊茵金屬-BAE陸上系統(Rheinmetall BAE Systems Land ,RBSL)簽訂了價值8億英鎊（11億美元）的合約，將要設計與製造「挑戰者3型」(Challenger 3)主力戰車，目前的英國主戰車是挑戰者2型，於1998年開始服役，迄今已24年。

防衛部落格(Defense Blog)報導，華萊士國防大臣說：「我相信數百萬英鎊的投資，將可成就歐洲最威猛、最致命的戰車，推動英國陸軍的現代化。」

英國是戰車的發明國，幾種英國戰車也確實傑出，特別是二戰後的「百夫長」(Centurion)、「酋長式」(Chieftain)，與挑戰者1式(/Challenger 1)都令人稱道，其中皇家兵工廠(Royal Ordnance)的L7-105公釐線膛砲，成為北約與自由世界主力戰車的通用主砲達30年之久，包括美國的巴頓(Patton,M47、M48、M60)、M1艾布蘭(Abrams)，中華民國M48H勇虎、以色列梅卡瓦MK1、MK2等等，可說是英國戰車工藝最輝煌的時期。

不過英國過於獨鍾線膛砲的準度，到了固執的地步，當其他國家的主力戰車都換成光膛砲以後，英國仍然堅持線膛砲，這停止了英國與其他歐洲盟國軍備通用的時代。

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同時，挑戰者2型雖然比挑戰者1型在射控系統與裝甲防護力上有所升級，但是動力系統卻沒有改良，仍然是勞斯萊斯1200匹馬力的CV-12柴油機，這對62.5噸的挑戰者2型來說顯然過於吃力，使得它的極速不足60公里/小時，是所有同時代的戰車中，跑得最慢的。

現在情況顯然已經改變，報導稱，新戰車將改用120公釐滑膛砲，就可攜帶高速彈藥。同時新戰車也要配備更大馬力的引擎、新冷卻系統與懸吊系統，以提升移動時射擊的準確性。英國國防部期望挑戰者3型極速能夠達到95公里/小時。

其他的升級就是射控與觀察系統的改進，新型自動目標檢測-跟踪系統，可以快速識別威脅，而新型熱顯示遠程攝影機，是晝/夜觀察系統的一部分。

華萊士補充說：這筆8億英鎊的投資，可為英國創造數百個高級技術工作機位，以確保我們的戰車兵將來能夠受惠於英國最好的工程技術。計劃新戰車能在2027年達到初始作戰能力，2030年全面服役。

(中時新聞網)