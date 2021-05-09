民進黨立委蘇巧慧提出《公投法》修正草案，要求連署要附上身分證影本、且不合格數超過3萬人或連署人數10分之1以上者，要公告公投不成立，挨批是在「閹割公投」。國民黨團更批評蘇巧慧是「政治孝女」，為其父蘇揆解套。前立委張顯耀也呼籲，林義雄該出來說句公道話了吧！

國民黨團書記長鄭麗文批評，民進黨一開始把公投當神主牌，想用公投獨立建國，現在髮夾彎，只因為2018吃足苦頭，只好修法給公投穿小鞋，讓成案難度變高，如今828公投的「虎頭鍘」等著蘇貞昌，蘇巧慧乾脆提案沒收公投、閹割公投。

鄭麗文指出，綠委修法連署要附上身分證影本，現在民進黨到處查水表，大家都怕得要死，他們實際在推動連署時，確實也很多人不敢留紀錄，這樣明顯是在恐嚇老百姓，也違反個資保護，連署應該要便民才對，不是想辦法刁難。

此外，對於修法規定不合格數超過3萬人或連署人數10分之1以上的公投就不成立，鄭麗文則說，光是現階段要符合中選會規定就很困難了，這樣子修法下去，反對勢力只要找人亂簽不就可以破壞公投？變成用少數來否決整個公投，「以後公投案要成案比登天還難。」

前立委張顯耀也在臉書發聲，公投是林義雄長期努力奮鬥向前的目標，如今民進黨為消滅反對聲音，一再閹割「公投法」，2019年將公投關進鳥籠，現在又想為公投銬上腳鐐！林義雄的良心是否還在？！公投法已有鳥籠再銬腳鐐！該出來說句公道話了吧！？

(中時新聞網)