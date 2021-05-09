PLG總冠軍賽G1爆冷輸給台新夢想家的台北富邦勇士，9日全力上演復仇記，靠著辛特力攻下29分，塞瑟夫也拿25分，富邦以106比82痛宰夢想家扳成1比1平手，詭異的是，就算夢想家慘敗，洋將塔克仍拿17分、13籃板及10助攻的大三元。

延續G1贏球氣勢，夢想家一開賽就連進5顆三分球，打出地主富邦勇士有點措手不及，幸好富邦及時回神，打出一波9比0反撲攻勢，反以23比17領先，甚至接下來換成林孟學、蔡文誠取分，第1節結束，富邦取得27比18領先。

富邦第2節逐漸加強進攻強度，特別是重點防守夢想家外線，富邦趁勢靠著塞瑟夫、張宗憲、林志傑等人火力打出10比0重新拉開，一度領先夢想家到11分，塔克還被吹違反運動精神犯規，打完上半場，富邦55比39大幅領先夢想家。

來到第3節，楊敬敏、塔克、錢肯尼等夢想家主力先後吞下第4犯，也讓夢想家犯規危機嚴重，富邦當然不會客氣，持續靠塞瑟夫、辛特力兩名洋將火力拉開，甚至最多領先到27分之多，整個場面幾乎提前被富邦控制，夢想家只能苦追。

帶著23分領先優勢進入末節的富邦，繼續擴大領先差距到32分，打到最後6分10秒，乾脆用全本土陣容應戰，不過詭異的是，夢想家總教練朱利亞斯卻始終把洋將塔克留在場上，根本沒打算把他換下，就算場上勝負早已底定了。

(中時 )