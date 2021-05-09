雲林縣府為確保幼兒、新生兒的健康，本月推出多項福利措施，一是設籍雲林縣低收、中低收入戶家的出生6週至32週嬰幼兒，可免費口服輪狀病毒疫苗；另一是明（10日）將宣布即日起補助第一孕期母血唐氏症篩檢，每名孕婦最高補助2200元，以及補助不孕夫妻接受試管嬰兒技術助孕。
雲林縣衛生局指出，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因，口服輪狀病毒疫苗是最有效預防方式，因中央尚未納入公費常規提供，自費價格動輒需數千元，經濟弱勢家庭無力負擔，雲林縣府即日起全額補助低收、中低收入戶嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗。
縣長張麗善表示，雲林縣購置3劑型輪狀病毒疫苗，凡設籍雲林縣低收、中低收入戶家有出生滿6週至32週嬰幼兒者，可攜兒童健康手冊、健保卡、低收或中低收證明到縣內各鄉鎮市衛生所預約接種時間，免費口服輪狀病毒疫苗，為每名嬰幼兒省下5000元至6000元費用。
縣府明天（10日）將宣布加碼鼓勵生育，提供不孕夫妻接受人工生殖（試管嬰兒）補助最高2萬元，今年額度100對夫妻，比去年多50對。
為保障幼兒健康，今年本月起也將首次補助「第一孕期母血唐氏症篩檢」，每人最高補助2200元。
衛生局指出，平均800個出生的新生兒有1個是唐氏兒，滿34歲以上的孕婦專家建議直接做羊膜穿刺檢查，未滿34歲孕婦畢竟占大多數，醫學建議做「唐氏症篩檢」。
張麗善表示，雲林縣本月起新增補助6個月以上懷孕女性，或先生設籍於本縣尚未取得中華民國身分證之外國籍配偶，到轄內婦產科醫療院所接受「第一孕期母血唐氏症篩檢」，每名孕婦最高補助2200元，「孕期羊膜穿刺檢查」則最高補助5000元。
「第一孕期母血唐氏症篩檢」、「孕期羊膜穿刺檢查」都由醫療院所向衛生局請領費用，民眾無須額外進行補助費用申請。
(中時 )
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