台股上周前3個交易日重挫723點，如果從盤中最低點與4月29日創下的歷史新高17709點相比，更跌了千點，雖然上周後2個交易日反彈465點，但仍有不少投資人套在高檔，應該在反彈時賣出？還是長期持有等解套？分析師指出，可以檢視手中持股是因為基本面改變使股價下跌，還是因為籌碼零亂而修正，作為是否要賣股的依據。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，現階段可以把套牢的股票分成兩個大方向來看，第一類的股票，股價下跌是因為籌碼問題，或是短線當沖過於盛行，導致籌碼零亂而出現比較大的跌幅，例如台積電、聯電、聯發科都屬於這類的股票，是可以放著的；第二類的股票，則是股價下跌可能因為產業面出現變化、營收衰退，或是訂單被搶走，這類股票在短線上就需要停損，舉例來說，面板股要留意大陸面板廠的未來走向，再判斷是不是找停損點或是有賺就獲利入袋為安。

以台積電為例，鐘崑禎說，之前台積電因為市場熱度高，很多人都追進去買，讓股價一路衝上679元，籌碼當然很亂，盤整的時間一定比較長，但絕不會因為短線問題或籌碼問題導致基本面、獲利情況或訂單出現太大的變化，因此，買點反而就應該在股價不動或是下跌時買進，而不是等到股價起漲，帶動大盤指數後才來追，他認為台積電要重新站回600元是沒問題，甚至早晚會越過前高。

聯電、聯發科也有類似的情形，鐘崑禎指出，利多都是早在4月底法說會前就已經反映了，同樣地，兩家公司的產業面、基本面都沒有問題，包括台積電在內，如果短期內沒有資金需求，手中有股票的就放著也不會有問題，以聯電來說，可能時間要拉長一點，不一定今年，到明年中股價要回到「6」字頭應該沒有問題，因為短線上需要清洗籌碼、融資餘額，讓籌碼集中，所以需要一點時間作震盪，而聯發科因為是比較不好入手的高價股，籌碼一定比較乾淨，股價還它公道的時間會比聯電來得早。

至於面板股，摩爾投顧分析師陳昆仁也認為，對於外資降評，就基本面而言，即需要留意，包括面板報價是否持續上揚，台灣、韓國以及大陸的供需平衡狀態、產能問是，特別是大陸面板廠表示要擴產線，後續都需要持續觀察。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)