囤物症是現代人的文明病，曾拿下台北文學獎劇本首獎的編導李憶銖，最新作品《摩利支天女》，從母親在家中囤積的物品出發，她試著理解母親的心情，發現原來這些雜物裡有媽媽的愛和人生，並找到面對囤物的作法。

李憶銖表示，家裡雜物堆積如山，連拿一件衣服都寸步難行，感覺媽媽也要被淹沒了，但她試著換位思考，「對媽媽而言，每件物品都是寶物，都需要珍惜，才捨不得丟，我也是她懷胎十月的物，我被她囤在肚子裡，她是也這樣呵護著我，對我充滿期待。」

李憶銖畢業於台灣大學戲劇研究所劇本創作組、北藝大戲劇系，她坦言，媽媽的囤物，其實讓她壓力很大，「這一大堆東西令我困擾，在創作的過程發展到後來我發現，原來媽媽對這些物件都有她的期待和想法，假如我清理這些物件，是否也去除了媽媽人生中的一塊？為此，這些物品，也佔據了我內心一大塊。」

在舞台上，除了層層疊疊的物品，同時還運用馬戲手法，李憶銖比喻，演員穿梭在這些物件裡，就像是「目蓮救母」的感覺，「大家從這個故事裡，不只是看見我的故事，同時也可看見自己和母親的關係。」演出將於5月14日到16日，在台北國家兩廳院實驗劇場登場。

(中時 )