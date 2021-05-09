面對2022年地方選舉，各政黨已經展開布局，尤其是台北市長選戰的走向，國民黨立委蔣萬安、台北市議員羅智強兩人呼聲最高。資深媒體人韋安認為，蔣萬安、羅智強之爭，將是不分上下的55波，因此羅智強有可能成為藍營2022最強的黑馬。

韋安9日在臉書貼文表示，2022台北市市長選舉，國民黨黨內之爭，蔣萬安絕對有「白馬王子」的優勢，但羅智強也絕不是玩假的，而且是匹「黑馬」。藍營有些人甚至認為，因為已有「白馬王子」蔣萬安，所以乾脆 「沒收初選」，到時直接徵召蔣萬安。但2022北市市長黨內之爭，要在828公投之後，才會正式開始。

韋安舉NBA球員「飆風玫瑰」德瑞克·羅斯（Derrick Rose）為例，羅智強看似落後蔣萬安許多，但他有速度、潛力和爆發力，最後蔣萬安、羅智強之爭，會是不分上下的55波，因此羅智強有可能成為藍營2022最大的黑馬。

韋安認為，羅智強是不是「黑馬」，民進黨最清楚？綠營的要角排隊提告羅智強。監察院調查羅智強的政治獻金，電子媒體也大多封殺他。蔣萬安都沒有這種「待遇」，看來無論是台北市長選舉，或是藍綠攻防的大局上，羅智強都成了民進黨的「主要敵人」；民進黨滅了台北市長柯文哲之後，下一個就是羅智強。打死了是「蟑螂」，打不死變「小強」，政治很現實。

藍營北市之爭白馬、黑馬之爭 羅智強表示，「公投之後的話，相關的一些初選準備就會隨即展開，總而言之，這絕對會是相得益彰的君子之爭，我也相信不管是蔣萬安或我，其實我們的對於初選的事情，都會採取良性態度看待。」 蔣萬安絕對有「白馬王子」的優勢... 由韋安發佈於 2021年5月9日 星期日

(中時新聞網)