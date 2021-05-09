日本疫情爆發式擴大，但駐日代表謝長廷目前還是留在日本，並沒有返回台灣。而對於謝長廷是否應該返回台灣，《中天新聞》也派出記者，進行街頭民調，詢問民眾的看法，不少民眾紛紛開罵，並認為謝長廷大概也不會想要回來台灣。

《中天新聞》7日派出記者進行街頭民調，詢問民眾謝長廷是否應該返回台灣？並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.快回來！外交部救救謝長廷

2.別回來！謝長廷留在日本吧

3.哈哈哈！謝長廷挺日本，他也不想回來吧

4.拜託呀！若想回來爬都爬回來

5.等一下！台灣疫情擴大別管謝長廷

結果顯示，共有21人參與投票，其中，最多民眾選擇選項3，選項3獲得12票，而民眾貼上的貼紙更是幾乎要把選項3的文字蓋掉，至於其他選項的部分，沒有人投給選項1，選項2獲得4票，選項4獲得4票，選項5則獲得1票。

有受訪民眾直言，「他(謝長廷)本身就是一向都是聽日本那邊的」、「反正理由都特多，回來也沒什麼好處」、「叫他爬回來，爬回來、滾回台灣來，叫他下台」，還有一名阿姨表示，不怎麼喜歡謝長廷，「從以前就不喜歡，應該是說我對民進黨有點感冒」。

此外，目前日本新冠疫情持續延燒，首相菅義偉7日傍晚除宣布將東京、大阪、京都、兵庫4都府縣原訂止於11日的緊急事態宣言，再延長20日至5月31日，同時還將自12日起對愛知、福岡2縣追加發布緊急事態宣言，因此至5月底，緊急狀態的對象擴及至6都府縣。

謝長廷該不該返台?民眾怒轟:爬回來然後下台

(中時新聞網)