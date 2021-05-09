印度疫情嚴峻，我駐印度代表處也已多人確診，外交部今天表示，我國「良友旅行社」原本規劃於5月底包機赴印度德里接載僑民、台商返台，目前已確定無法成行。由於印度醫療體系與資源難負荷龐大需求，外交部呼籲目前仍在印度的國人，在仍有其他商業航班可使用的情況下儘速訂位搭機返台。

外交部副發言人崔靜麟表示，我國政府高度關注印度新冠肺炎（COVID-19）疫情發展，為確保在印度國人的健康安全，駐印度代表處隨時提供有關防疫、醫療以及經第三國轉機返國的班機等資訊，並已協助多名國人自印度搭機返國。

印度疫情持續升溫。（圖／美聯社）

我國「良友旅行社」原已與外交部及駐印度代表處合作規劃於5月底包機赴印度德里接載僑民、台商返台，由於相關航空公司受到疫情影響，機組人員調派困難、或無航權、或飛機機型等因素的限制，現在已無法提供包機服務，以致原訂的包機無法成行。

基於當前印度疫情日益嚴峻，以及印度醫療體系與資源已難以負荷龐大需求，外交部建議目前仍在印度的國人，在仍有其他商業航班可使用的情況下，儘速訂位搭機自印度返台。

外交部指出，目前「日本航空」在5月30日前仍有6個航次自德里經東京轉機返回台北的班機（5／14, 16, 21, 23, 28, 30），如需相關資訊或協助，可直接聯繫駐印度代表處副參事蔡添福(手機：9667005503)。在印度的國人倘有其他協助的需求，也可撥打駐印度代表處急難救助電話＋91-9810-502-610，或撥打外交部緊急聯絡中心電話＋886-800-085-095，以獲得即時必要協助。

(中時 )