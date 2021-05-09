新北市1名人妻小芳（化名）遭丈夫控告外遇，丈夫表示2人分房多年，長達1年半未發生性行為，去年某日他發現妻子下腹隆起，氣炸認為遭戴綠帽，一狀告上法院；但小芳事後出示醫院診斷，證明無懷孕也未流產；而小芳的婆婆也出庭作證，她當時已有對兒子說小芳僅是中年婦女下腹突出而已，但對方仍不聽勸；法院最後判丈夫敗訴，可上訴。

判決書指出，丈夫主張他與小芳結婚18年，育有2名子女，不過2人分房多年，已經長達1年半沒有發生性行為，但他在去年10月某日發現妻子小腹隆起，懷疑對方懷孕，質問之下對方也未否認，崩潰之下決定提告。小芳則表示，夫妻倆確實分房多年，但她從未出軌，更不可能懷孕，她也提出醫院的驗孕診斷證明。

小芳表示，丈夫在去年10月某日突然指著她的肚子，質疑她已經懷孕，但她解釋只是穿較緊身的衣服，身材略顯豐腴，但丈夫卻堅稱她已有4、5個月身孕，在家狂吼並揚言提告，她則回嗆「神經病、我哪有懷孕。」而小芳的婆婆當時也在場，她事後出庭表示，小芳1天做2份工作，下班到家已經很晚，還要負責照顧2個兒子，不認為小芳有時間發展婚外情。

此外，婆婆出庭還說，她當時已有對兒子（小芳丈夫）說「媳婦只是年紀到中年，腹部就會開始比較大」，認為是兒子無理取鬧。法院事後勘驗小芳的就醫紀錄，也認定她並未懷孕，也未有人工流產紀錄，再根據其婆婆的說詞，最後判丈夫敗訴，全案仍可上訴。

(中時新聞網)