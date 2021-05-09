以往總是演出富二代角色的韓星姜恩卓，這次在《秘密的男人》中同樣是有錢貴公子，卻因為兒時意外成了智力只有7歲的身心障礙者，過著與世無爭的天真生活，但命運捉弄人，他成了現成爸爸，庇護他的母親也因故喪命，富家公子成了落難雞，所幸，落難後的他重獲新生，並以新身分再出發，要向當初陷害他的人討回公道。

姜恩卓表示一開始飾演智能障礙的角色讓他非常擔心，深怕自己演不好，他。劇情設定他喜歡米老鼠造型，服裝師還為他準備許多米老鼠的衣服，讓他一開始就像小孩一樣可愛現身。演出時，他的眼神飄來飄去，但卻保有一顆純真的心，無公害的演出，讓他成了新師奶殺手，婆婆媽媽每日關注他如何復仇？播出時在韓國大數據調查「Gooddata」的電視劇話題性及檢索率排名中，維持在前10名，是唯一上榜的日日劇，出色的演出也讓姜恩卓拿下KBS日日劇男子優秀大賞。

姜恩卓的本名其實叫做「申瑟基」，現在的藝名是《對不起，我愛你》編劇李慶熙幫他取的，他說因為編劇認為姜恩卓個名字更符合他的形象，但其實他一次都沒見過那位編劇。在《秘密的男人》中，姜恩卓深愛嚴賢璟，拍戲期間每天見面，大家熟透了，誰先拍完都還會等另外的人拍完後再一起去喝酒，對於2人差點傳出緋聞，姜恩卓說，就真的是兄弟類的「酒肉朋友」，沒有發展出愛情。該劇週一至週五晚間8點緯來戲劇播出。

(中時 )