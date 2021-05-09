《2021GMA金曲國際音樂節》系列活動「前進校園產學交流」於4月17日至5月2日，歷經三個週末12堂課程，昨天（5月8日）舉行成果發表，39位學員分組完成共創歌曲。由黃建為擔任導師，邀請林姿吟、鄒謦蓬、李安均、凌偉文、葛大為、陳君豪、蔡健雅及剃刀蔣等擔任講師，課程內容囊括詞曲創作、發聲技巧練習、合聲運用、歌詞創作、編曲概念等豐富扎實的課程。

成果發表會上，39位學員，組成13小組及紅、白兩大組別進行團體賽，學員們除了呈現自己的心血，更分享創作理念及創作過程中的插曲，與以往不同的是，學員們除了編曲創作與演出呈現外，更需要將身份轉換化身真正的詞曲創作人，尋覓該首歌曲適合的演唱者。其中一組將DJ台搬上成果發表，全場沸騰宛若小型Live house。

黃建為、鄒謦蓬、容沛誼擔任評審，總導師黃建為表示：「手心手背都是肉，太難選了！」教授合聲課程的鄒謦蓬也特別鼓勵那些沒有上台的學員：「身為幕後的詞曲創作並非演唱者，能夠放心的將自己的作品交付予夥伴詮釋，是團體賽非常重要的一環。」成果發表共頒發最佳作詞、作曲、編曲、表演者和最佳組合獎及最佳團體獎。

《第32屆金曲獎頒獎典禮》將於6月26日（六）在台北小巨蛋舉行，台視當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，在臺灣電視台與金曲YouTube播出。《2021金曲國際音樂節》將於6月23日至25日舉辦國際論壇、商展交易中心、Showcase售票演唱會等系列活動，可洽金曲活動官網或FB金曲GMA粉絲專頁。

鄒謦蓬頒發組合獎給學員。（台視提供）

《2021GMA金曲國際音樂節》前進校園-老師與全體學員大合照。（台視提供）

黃建為頒發最佳團隊獎給學員。（台視提供）

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