近日台灣降雨情況不理想，除了中南部缺水，提供新北、桃園、新竹用水的石門水庫蓄水量也跌破2成，桃園市已實施減壓供水，外界擔心，新竹地區供水是不是也跟著拉警報？北水局副局長郭耀程指出，主管單位持續滾動式檢討，屆時若旱象擴大，會再公布相關對應措施。

根據水利署網站台灣水庫即時水情，石門水庫目前有效蓄水量3553.68萬立方公尺，蓄水率目前僅剩17.5％，是建庫58年以來第3低，預測剩餘可使用天數只剩24天。北區水資源局評估，5月進入汛期後，預計會有梅雨或午後陣雨發生，應可確保5月底前供水無虞，桃園市目前水情燈號維持黃燈，實施減壓供水，暫時不會進入下個階段限水。

石門水庫蓄水量也跌破2成，蓄水率目前僅剩17.5％。(圖/截自水利署官網)

外界擔心，若降雨情況持續不理想，會不會影響新竹供水？郭耀程接受媒體訪問時表示，主管單位有維持總量管制出水滾動式檢討，目前評估到5月底前供水無虞，桃園也暫時不會改變水情燈號，若屆時桃園市水情燈號轉為橙燈，會在討論後公布相關對應措施。

郭耀程指出，依照歷史資料，5月後開始進入汛期，加上後續有梅雨季及颱風季，期盼梅雨或午後降雨可為水庫進帳，目前水情仍屬於可控制的範圍。自來水公司二區管理處表示，目前桃園為黃燈減壓供水階段，如果將來梅雨季還是沒辦法提高水庫蓄水量，不排除6月有進入橙燈階段減量供水的可能性，桃園市政府已要求各單位，以橙燈階段標準提高節水率。

三峽大壩潰壩 專家：「石門水庫」更危急

(中時新聞網)