吳宗憲攜手愛女吳姍儒（Sandy）聯手主持的《小明星大跟班》最新一集將應景播出「別再母親節做做樣子！有了解媽媽才是真孝順」特輯，製作單位邀請多對演藝圈母子檔上節目。馬國賢表示難以理解媽媽囤積舊物的習慣，忍不住抱怨自己花錢治裝還會被母批浪費，大根則分享媽媽把他歷任女友都視為女兒疼愛，只要分手就會很難過。

馬國賢坦言對媽媽的了解大概只有70％，對於媽媽會囤積舊物的習慣，讓他難以理解，不料卻讓自己遭全場抨擊：「你就是馬媽媽囤積最久的舊物啊！」馬國賢一聽哭笑不得，他還提到會帶媽媽遊山玩水，但馬媽媽卻認為每月定時收到孝親費才是王道。默契考驗被問到「媽媽最受不了你什麼壞習慣？」馬媽媽秒答「浪費」，因為馬國賢實在太愛買衣服，馬國賢則解釋因為自己是藝人，本來就需要把錢花在治裝，但馬媽媽還是不認同：「在我看來就是浪費，你看憲哥很有才華，不穿衣服也很好看。」突然被長輩誇獎，吳宗憲受寵若驚：「我該怎麼辦？第一次被人家媽媽告白，還是請妳跟我到小房間看看我的『才華』？」

馬國賢表示難以理解媽媽囤積舊物的習慣。（中天綜合台提供）

大根說媽媽把他歷任女友都視為女兒疼愛。（中天綜合台提供）

另一位來賓大根也分享平時與媽媽的相處模式，因為自己在外租屋，久而久之母子的生活習慣變得比較有隔閡，但他也提到只要是沒有到論及婚嫁的地步，絕不會把另一半介紹給媽媽認識，因為媽媽很重感情，把大根歷任女友都視為女兒疼愛，只要分手媽媽就會很難過，吳宗憲聽完很能理解大根媽媽，他就分享自己的經驗：「我第一次帶女生朋友回家，她去上廁所，我爸竟然跑來跟我講說你有跟人家『蝦款』嗎？」吳宗憲表明當時才17歲，就是單純的交朋友，怎麼可能亂來，不料吳爸爸竟追問：「那你怎麼沒把人家『蝦款』？」節目每週一至週五晚間10點在中天綜合台播出。

(中時 )