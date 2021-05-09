原訂於4月上旬公布的最新人口普查統計資料，但因故推遲，引起外界質疑，認為可能是人口增長速度下滑過快的普查結果導致北京延後發布。而延緩後的公布時間訂為5月11日，這份飽受各界注意的大陸官第7次人口普查資料，可能會出現讓人驚訝的結果，甚至已有人預期會出現大陸人口淨減少的現象。

據《多維新聞》指出，按照每10年一次普查的頻率，中國大陸官方以2020年11月1日零時為標準時間點進行了一次全國人口普查。先前消息傳出，本次普查原計畫於4月上旬公佈結果，其後卻發布公告稱因「準備工作增加」被迫推遲公佈。消息傳出後，外界質疑可能是人口增長下滑過速，擔心數據引起恐慌而加以推遲。

報導表示，大陸自1980年代開始執行計畫生育，近幾年來該政策引起越來越多的爭議。雖然北京也不斷放寬人口出生政策，但因為撫養成本以及生育觀念問題，中國每年出生人口整體上逐年減少，而其可能觸發的連鎖社會與問題已引起社會不小的恐慌。

英國《金融時報》4月27日曾引述知情者說法稱，中國第7次人口普查資料顯示，2020年中國大陸人口不足14億，這一數字可能持平或低於2019年統計數字，這意味著大陸總人口出現自大躍進以來的首次下降。

不過，隨後大陸國家統計局於29日否認，並稱2020年中國人口仍在保持增長，具體資料將在第7次普查公告中公佈。

不過，關於輿論爭議的人口增速問題、人口結構問題等，中共高層此前判斷中國已進入新發展階段，不少觀點認為中國過去依託於人口紅利驅動發展的階段正在成為過去，所以即便人口下滑，也不用過於恐慌。而面對這樣的人口變化趨勢以及直接相關的發展方式轉變，恰恰是大陸需要適應的新常態。

(中時新聞網)