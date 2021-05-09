華航諾富特群聚感染事件擴大，但在2月就有民眾檢舉諾富特飯店一館「混住」，疫情指揮中心坦言，公文確實不會跑得比病毒快。前立委孫大千表示，這不是在說廢話嗎？公文怎麼跑得贏病毒呢？

中央流行疫情指揮中心日前自行揭露，早在2月就有民眾檢舉，諾富特飯店一館有混住，衛福部發文給桃園市府，桃園再行文給民航局、民航局再行文給諾富特，公文旅行過程中就爆發疫情。疫情指揮中心坦言，公文確實不會跑得比病毒快。

前立委孫大千表示，這不是在說廢話嗎？公文怎麼跑得贏病毒呢？不是一直在強調防疫如同作戰嗎？難道作戰也要等待跑公文嗎？諾富特飯店群聚感染事件和跑公文根本扯不上任何關係。

他認為，如果衛福部能夠針對防疫旅館的標準作業流程做出嚴格的規範和限制，這個事件根本不會發生。可惜，衛福部疏忽大意，竟然放牛吃草，毫不在意。

孫大千強調，如果桃園市政府在接到民眾檢舉後，能夠立刻進行稽查並且做出糾正，這個事件根本不會發生。可惜，桃園市政府懈怠失職，居然可以花兩個月的時間來跑公文。

(中時新聞網)