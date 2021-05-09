美國4月非農就業報告表現差強人意，就業人口僅達26.6萬，遠低於原本預期的97.8萬，恐將拖累經濟復甦動能；美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）針對此事表示，4月的非農就業表現不如預期，半導體晶片短缺為因素之一。

美國勞工部7日公布4月非農就業報告，非農就業人口僅增加26.6萬人，不僅低於《路透》預估97.8萬，較3月77萬的數據也遠遠不及。

美國4月休閒及餐旅相關行業新增33.1萬個就業機會；臨時工就業人數銳減11.1萬；零售業減少1.5萬；醫療健保減少4000個工作崗位；製造業減少1.8萬，其中由於受到晶片嚴重短缺的影響，因此大部分都集中於汽車業。

《路透社》報導，美國商務部長雷蒙多週五（8日）表示，由於晶片短缺問題無解，車廠被迫減少生產線的運作，因此汽車行業4月一共有2.7萬人被裁員，「供應鏈問題為目前首要之急，美國需要有更多自產的晶片，我們也正極力的推動振興美國半導體產業的計畫，爭取早日在國會通過」。

美國財政部長葉倫(Janet Yellen) 認為，不應該將單月的就業數據視為未來的可能就業趨勢，就業報告也將在之後逐步被修正；但葉倫也補充，部分父母因育兒等問題而無法回到工作崗位，另外加上晶片短缺等全球性供應鏈問題、原物料木材價格的飆高，同樣也對美國就業產生影響。

(中時新聞網)