趙傳日前宣傳新專輯《老不休》，坦承與大陸籍妻子李秉蓁離婚11年，大女兒、兒子歸他撫養，二女兒則跟著前妻；他長達10年父兼母職甘之如飴，工作之餘他褪去明星光環，買菜下廚一手包，全力照顧孩子，仍感愧對兒女：「大部份的家庭都有父母，但我的孩子卻在成長半途，愛就少了一半，很心疼他們」，盡己所能讓孩子們不會覺得這個家沒了媽媽就有所缺憾。

趙傳離婚後商演、演唱會仍不斷，這2年更投入新專輯籌備、研讀師大碩士班，繁忙之餘仍兼顧家庭，「我小時候爸爸是軍人，工作時威嚴十足，下了班爸爸還是拎著大包小包的食物回家，捲起袖子下廚」，再硬的鐵漢，都沒有不能彎腰做的事。

趙傳親自買菜下廚。（摘自趙傳IG）

趙傳多年前受邀到小巨蛋唱商演，當天因照顧孩子的鐘點工無法加班、女兒在學校上課，他只好牽著兒子到小巨蛋，安排兒子在後台吃飯，他上台嗨唱炒熱全場，下了台便與兒子散步回家，「久了也習慣了，我很樂於扮演不同角色」；他平時每周與同事開一次會，結束後總風趣地向大家道別：「不好意思，rocker（搖滾歌手）要去買菜囉。」角色變換自如。

孩子們愛吃火鍋，趙傳親自備料陪兒女享用。（摘自趙傳IG）

趙傳就讀高一的兒子越來越有主見，難免頂嘴、辯駁，趙傳幽默虧兒子「你的功課如果跟你的口才一樣就好了」，把孩子視為獨立個體，尊重並且傾聽需求；他之前面對媒體堅持不承認離婚，就是考量孩子還小，這次選擇說出來，事前已開導兒女，「外面講什麼、傳什麼都不要管，他們會比你們了解爸爸嗎」；趙傳對人生每個角色都盡力演繹，也希望台上的表演令歌迷驕傲滿足，他將於7月31日在台北流行音樂中心舉辦「人生大夢」演唱會，購票洽KKTIX。

(中時 )