屏東縣枋寮鄉公所因應母親節，日前舉辦模範母親活動，在鄉里間張貼賀榜時，有民眾發現其中1張賀榜的賀詞原是「母德長照」，竟寫成輓辭「母德長昭」，雖然僅差1字，卻從賀榜變輓聯，讓當地民眾相當傻眼；枋寮鄉公所之後也急忙澄清，因為賀榜內容都是委外代筆，疏忽之下造成此烏龍，已於4月初全面換新。

臉書「屏東迷PingtungMeaning」日前公開1張照片，照片中為屏東縣枋寮鄉公所送出多張鄉長陳亞麟祝賀的母親節賀榜，不過其中1張賀榜上竟寫著輓聯常使用追悼辭「母德長昭」，引發枋寮鄉民的不滿，許多鄉民也表示同樣收到「母德長昭」的內容，直批「有夠誇張」。

許多網友看到此烏龍後，紛紛留言表示「趕快送個紅包討個吉利吧」、「丟臉丟大了」、「好扯喔」、「有沒有讀書？也太不專業了」。照片一公開後，陳亞麟本人也在留言處回應，因為賀榜是委外代筆，疏忽之下才造成此事，已於4月7日全面更新完成，「若造成困擾，再次向模範母親及家屬致歉。」

枋寮鄉公所事後表示，母親節的紅色賀榜因為是委外代筆，因執行過程誤繕，才鬧出這樣的烏龍，承辦人員在4月初發現有誤後即全面更新完成。（圖／翻攝自臉書「屏東迷PingtungMeaning」）

據悉，枋寮鄉公所事後表示，母親節的紅色賀榜因為是委外代筆，因執行過程誤繕，才鬧出這樣的烏龍，承辦人員在4月初發現有誤後即全面更新完成，並向模範母親及家屬致歉，已檢討及精進相關作業流程。而模範母親的家屬表示，體諒難免會疏失，有錯就改善就好，並不會特別在意。

(中時新聞網)