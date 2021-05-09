美國周五（7日）公布非農數據那麼爛，股市依舊上漲，因為長多仍未走完之故。上一篇文章預警大盤17709點萬七黑漆漆，要拉回修正了，結果單周下跌1062點最低來到16647點，但修正拉回卻要站在買方思考，為什呢?這是站在那裡看的問題，筆者去年11月即站在台股的終極目標21519~21953點看任一階段的拉回整理，而這最後3810~4244點漲幅應該是沒跟上前段大行情的外資做最後衝刺貢獻，因為外資剛剛匯入50億美金。

外資備妥50億美元銀彈伺機要大買玩大的

外資4月單月大舉淨匯入50.08億美元，折合新台幣約1400億元，也就是說，近5個交易日台股重挫1062點，外資未見往常殺破狼式砍殺的原因。4月大盤站上萬七的這波大多頭行情，外資根本未參與，外資累計今年前4月賣超上市股票約2,830億元，不過4月發生變化，外資開始回頭買超574億元，5月4日加權指數大跌288點那天，外資是反手買超0.88億元台股，和本土資金對幹，外資這回反過來了。

金管會在台股大跌那天快速公布外資4月結束連續兩個月的淨匯出，匯入金額還超過50億美元的用心，大家要懂莊家還做多的心態喔。外資這一回合要玩大的?這次匯入金額是2020年11月之後的最高水位，潛在買盤折合台幣達1400億元，台股最近低點16647點底部低點不多幾乎是可以確定的，政府規定，外資資金匯入必須限期買股，否則就得匯出，且不得停泊在台灣市場炒匯，換言之，外資已準備進場加碼台股了，惟現在台股已非外資單一能左右行情的，資金來去瞬息萬變，投資人一定要嚴守紀律，切忌追高免得換傳產股又被收割韭菜了。

台塑巨量長黑宣布傳產要被割韭菜了！IC設計股斷頭後要展開強彈了！

打了36折的世芯、打了26折的金麗科該搶反彈了?！ 5月8日台股大漲290點，台塑一根大長黑吃掉16天漲幅，宣布傳產股要大幅乖離修正了?船要下沉了，不要禱告趕快脫身吧！這時候，被法人大砍停損出場的IC設計股跌破季線一堆，法人被迫停損出場之前漲最多的IC設計股超過82檔破季線，祥碩今年2月初股價最高來到2140元，現在是1015元腰斬，季線1493元，現在離開季線過遠，乖離修正季線的話，有507元反彈空間，真的有利可圖；世芯-KY股價最高在2月還有千元，最低僅剩363.5元、暴跌64%，季線在758元，也就是說有一倍反彈空間，做負乖離修正；金麗科4月初股價最高來到615元，5月7日剩下162元短短1個月打26折，季線在366元也是一倍；半導體產業因疫情催化出強勁需求，迎來史上最美好時光，缺貨、漲價等利多消息滿天飛，前景一片光明。

台灣半導體族群從去年開始飆漲，和近期傳產股劇情如出一轍的熟悉不是嗎?！加權指數短短6天跌1062點，先修正的半導體個股殺到見骨，經歷投信跌破季線執行停損砍殺最慘烈的的祥碩、世芯-KY、金麗科、立積、精測是82檔已破季線半導體個股中重災股，融資追繳令萬箭齊發，清理戰場後，該搶反彈了，也是乖離修正，是負乖離修正的反彈行情，有錢賺就是行情。

什麼都沒變，是你的心在變！台積電仍是護國神山

季線已下彎的台積電股價多次在季線掙扎，4月16日跌破季線後，目前皆未站回，但終究會站回的，季線在607元，再給他一點時間，投資人別殺低，喜歡台積電的人，可以開始關注了，買在人少的時候才是賺錢王道。近來電子超級法說會，一如外界預期，都釋出亮麗財報與未來樂觀展望，但法說後總變法會居多，籌碼的問題使然，呈現利多鈍化；再者便是資金湧向航運、鋼鐵、塑化等傳產族群，如今台塑引領塑化股跳船、多殺多已啟動。

這時候，市場先行者已將資金重新押注股價狂瀉不止遭投信棄養的IC設計股及半導體個股；什麼都沒變，是你的心在變，半導體前景依舊好，供不應求依舊延續，雖然台積電董事長劉德音釋出車用晶片6月底趕上了，或許供不應求可能年底就會紓解，或許印度消費市場大減也是雜音，但無論如何，跌深就是最大利多，跌破季線越遠的反而越好越會彈，世芯、金麗科這兩檔跌最慘，彈起來也會最猛，該做負乖離修正季線的行情囉！凡事都是兩兩對稱、凡事都是兩兩對待，不是嗎?！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)