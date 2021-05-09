屏東縣消防局9日晚間6時22分起，接獲多通民眾報案指稱，於萬丹鄉萬大橋屏東端有雜草火警，目前派遣萬丹消防分隊2車4人前往灌救，現場回報為河川地雜草燃燒，消防人員徒步接近火點中正將火勢撲滅。

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(中時 )

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