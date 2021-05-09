屏東萬丹萬大橋下雜草火警 大火猛竄民眾驚 22:222021/05/09 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬大橋下雜草火警，警消獲報後隨即出動滅火。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣消防局9日晚間6時22分起，接獲多通民眾報案指稱，於萬丹鄉萬大橋屏東端有雜草火警，目前派遣萬丹消防分隊2車4人前往灌救，現場回報為河川地雜草燃燒，消防人員徒步接近火點中正將火勢撲滅。 大陸續推小微企業融資擔保降費獎補政策 積欠5萬元工程款引爆口角 王嫌坦承一時氣憤持槍射擊友人 (中時 ) #雜草火警 #灌救 #多通 #萬大 #橋下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 助清寒生就學 台灣聖公會 80萬捐贈聖約大 04:102021/05/09 企業經營 大阪疫情慘醫療體系瀕崩潰 過去7日死亡率超越印度 16:362021/05/09 國際 她逛好市多見一張椅子4萬喊貴 網解答：電腦椅界法拉利 10:192021/05/09 生活 金門黑狗海邊嗅 主人疑獲珍貴龍涎香 04:102021/05/09 焦點要聞 拜登「去中化」比川普更猛 台灣供應鏈機會來了 13:002021/05/09 財經 缺電 第4波民營電力採購創新高 04:102021/05/09 財經焦點 月薪8萬啥感覺 小資女遭冷回：吃飯加滷蛋而已 12:252021/05/09 生活 孫翠鳳化身佛門魯班扮醜掃廁所 臉上長滿瘡「顏值最低」 15:282021/05/09 娛樂 你散佈疫情假消息 黑幫狂騙陸民眾千萬 刑事局攻堅拖下床送辦 18:432021/05/09 社會 就業博覽會 86企業釋出7000職缺 04:102021/05/09 地方新聞 金曲入圍下周登場 「風向球」萬芳、瘦子雙料出列 13:302021/05/09 娛樂 社會熱門新聞 老公偷吃弟媳摩鐵大戰4小時 人妻心碎不敢告訴弟弟 - 社會 綠帽夫怒見老婆貼小王 跪求房東給真相再爆「以前睡更多人」 - 社會 警察視角曝光 被輾腳警親上火線 10質疑全解釋了 - 社會 高雄燁聯鋼鐵火警 7萬公升油槽狂燃燒 警消增援灌救1人傷 - 社會 台東地瓜酥名店樓上驚見男屍 死者身分曝光是負責人前夫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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