桃園市長鄭文燦9日下午前往新光三越桃園站前店，出席「KIRABASE桃園分店開幕」活動。(蔡依珍攝)

全台最大ACG動漫展演所KIRABASE9日在新光三越桃園站前店開幕，桃園市長鄭文燦讚其結合動漫文化和新潮的美食產品，會重新會讓站前商圈點火，相信將一改桃園火車站前只有外籍移工的印象，年輕人將重新占領火車站前商圈，立委賴品妤也以角色扮演裝扮盛裝出席。

KIRABASE動漫主題餐廳是一個多功能展演空間，主打融合動漫二次元文化，及宇宙行星等科技感，搭配多樣化的餐點、飲品與豐富活動，要讓每位入場者體驗回家般的親切與舒適。

桃園市長鄭文燦9日下午前往新光三越桃園站前店，出席「KIRABASE桃園分店開幕」活動。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦9日下午前往新光三越桃園站前店，出席「KIRABASE桃園分店開幕」活動。(蔡依珍攝)

KIRABASE桃園店開幕

業者指出，「KIRABASE」是由來自遙遠宇宙的星辰們來到地球幻化成女僕的樣貌所建立的秘密基地，各位星辰們需要蒐集地球人的快樂能量才能在地球上可以生存得下去，故全店以太空站為設計概念，用白色、粉色的色彩元素下去打造出具有特色又充滿科技感的舒適簡潔空間，與牆上牆上KIRA二次元形象角色周邊及女僕照片呼應，服務生皆身著女僕裝扮，在門口迎接每位「主人」、「大小姐」的到來。

KIRABASE有許多動漫主題餐廳魅力特色，其一是與顧客間的互動及表演，包含會員VIP集點、VIP壽星專屬獎勵、桌面遊戲互動與期間限定主題、每日特定時間安排星辰們表演等；其二是餐點部分，雖然是動漫主題餐廳，但是餐點部分絕對沒有馬虎，餐廳內供應的餐點大多以輕食、甜點、飲料為主，推出了咖哩豬排蛋包飯、迷迭香雞腿飯、塔塔鱈魚漢堡、炸物拼盤、夢幻金球盤飾甜點、泡芙甜甜圈、宇宙能量藥水與水果風味冰茶。

雖然是動漫主題餐廳，但是餐點部分絕對沒有馬虎。(蔡依珍攝)

女僕元氣滿滿熱舞獲得滿堂喝采。(蔡依珍攝)

最有特色餐點非咖哩蛋包飯莫屬，餐點還會再加入KIRABASE的小巧思，例如星辰們會親自為各位主人、大小姐在蛋包飯上用番茄醬畫上可愛的圖案或文字，「宇宙能量藥水」則可自由調配出屬於自己的宇宙能量，大玩DIY搞創意，水果風味冰茶是根據星辰們服裝的主色來設計。

KIRABASE 5月與人氣手遊薑餅人王國聯名期間店裝，現場也販售了多樣遊戲週邊商品，桌椅和部分店裝也換上《薑餅人王國》主題，打造出期間限定的香草王國一號店，除了店裝、陳列點外，還有限定主題餐點可供選擇，凡消費《薑餅人王國》主題餐點即贈遊戲虛寶卡一張。

「我今天不是來當女僕的！」鄭文燦笑言，桃園火車站前百貨公司林立，展現站前商圈多元特色，成為年輕人最喜歡逛街的地方。KIRABASE結合時下年輕人的動漫文化以及許多新潮的美食產品，相信進駐新光三越後將更加增添站前商圈的文化魅力。

桃園市長鄭文燦9日下午前往新光三越桃園站前店，出席「KIRABASE桃園分店開幕」活動。(蔡依珍攝)

主持人黃子佼。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，桃園火車站周邊在市府的大力支持下，協助包括統領廣場、in89影城及威秀影城等設施進駐與更新，重新展現站前商圈的活力，未來鐵路地下化後將形成桃園新站，車站更加舒適明亮，相信會吸引年輕人潮回流，成為逛街的好去處，「以前大家認為說火車站前只有外籍移工，現在不一樣了，年輕人將重新占領火車站前的商圈，未來會是一個潮流！」

(中時 )