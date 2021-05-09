行政院長蘇貞昌。（資料照片）

對於民進黨陷於黑道入黨風暴，宅神朱學恒指出，由於各派各系輪流攻擊英派，所以之前被狂打的蘇貞昌似乎獲得了喘息的機會，似乎又搶到了反敗為勝的機會。

因為黑道入黨問題，蔡英文於5月7日邀集各縣市暨勞工黨部主委開會討論，民進黨發言人顏若芳轉述蔡英文會中表示，面對外界對排黑條款沒有落實的質疑，以及8月底公投的挑戰，民進黨不能鬆懈，民進黨也沒有不團結的空間。蔡英文也請全台黨部主委，在制度面和執行面嚴格落實排黑條款，強調民進黨唯一的路是團結起來，落實制度，正面回應問題。

民進黨發言人顏若芳今天指出，針對黑道入黨的問題，秘書長林錫耀在會中提出兩點措施。一，針對可能出現人頭黨員的部份，強化落實自主繳費、自主入黨，且要求入黨必填行動電話，若有異常重複者可複查汰除。二，為落實「排黑條款」，黨中央將會在今年7月建置完成「黨員AI查核系統」。

而宅神朱學恒今（9）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》指出，由於各派各系輪流攻擊英派，所以之前被狂打的蘇貞昌似乎獲得了喘息的機會，又開始把手伸到國防外交兩岸的總統職權啦！連神都敢騙，沒甚麼不敢做的老蘇，是不是又搶到了反敗為勝的機會呢？

(中時新聞網)