陪同的男子幫喬車位嗆店家，前高雄議長許崑源女兒許采蓁8日在臉書表示，她對此事並不知情。(取自許采蓁臉書)

高雄市前議長許崑源去世後，愛女許采蓁將參加2022高市議員的選舉，勤跑基層，但卻捲入熱心支持民眾與店家因車位問題嗆聲的風波中，還引來民進黨立委王定宇批評。對此，國民黨高雄市議員陳美雅坦言，大家對許采蓁的印象是很誠懇、願意傾聽人民聲音，並反嗆王定宇當初是怎麼面對租房風波的？房租的問題說清楚了嗎？

《中天新聞》報導，陳美雅表示，許采蓁去店家拜票時非常有禮貌，且在她的印象中，許私底下和其他民眾互動，以及和前輩對談時，都很有禮貌，而大家也覺得許采蓁是一個很誠懇、願意傾聽人民聲音的女孩子，但當下事情還不清楚的時候，王大立委就先跳出來批評，好像在帶風向。

陳美雅直言，這件事情甚至都不是許采蓁的個人行為，而是旁邊熱心民眾的行為，但王定宇就馬上帶風向扣帽子，這讓她感到非常可笑，很不可思議，她更質疑王定宇，當初媒體想要詢問他房租事件的時候，是怎麼面對自己的事情的？態度是怎麼樣？「我們看到你是腳底抹油溜，媒體完全找不到你，是關機的狀態，媒體要詢問的是你自己的事情，你到底現在處理好了沒有，出來說清楚了嗎？沒有」。

陳美雅指出，這件事情後來有釐清，是許采蓁身邊的民眾所做的行為，但許采蓁沒有推諉，她知道以後，也馬上以誠懇的態度到店家關心和致意，在這件事的處理上，許采蓁表現出非常負責任的態度。

許崑源女兒送康乃馨 里民借車位爆口角

(中時新聞網)