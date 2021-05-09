上個月B-1B「槍騎兵」(Lancer)傳出動力系統問題，被美國空軍下令機隊全面停飛，不過現在一些B-1B在檢修完畢之後，已經已重新開始飛行。恢復飛行的B-1B仍然派往阿富汗，擔任美軍撤離期間的掩護與嚇阻。

The Drive-Warzone報導，美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）宣布，2021年5月6日起，部分B-1B轟炸機恢復飛行任務。不過，美國空軍卻沒有透露有多少架轟炸機獲准飛行，也沒說全面復飛的時間。

AFGSC發言人威廉·羅素上校( William Russell)說： 「我只能說，空軍的評估是可以安全飛行後，才會復飛。同時將B-1返回飛行線，是空軍的重要大事。」

美國空軍現有的B-1B總共59架，其中2架用於飛測試和評估，不列入戰備任務，因此實際調派的是57架。由於B-1B自2001年反恐戰爭的長期過度使用，已經到了機體老化的地步，使得今年稍早時，美國空軍開始執行一項「退舊保新」的計劃，把最老的17架B-1B給退役，留下的零件做為剩下45架飛機的補充。截止到4月，美國空軍已將其中3架B-1B送到俗稱「飛機墳場」(Aircraft Boneyard)的亞歷桑那州戴維斯-蒙森空軍基地(Davis-Monthan AFB) 。

4月8日，南達科他州的B-1B被查出動力系統出問題，原來編號為86-104的B-1B，被發現機尾「拖著一長串洩漏的燃油」，所幸最後平安降落。在經過緊急檢查後，發現該機後燃器燃油泵（augmenter fuel pump）的過濾器外殼（filter housing）出現破洞。

這是明顯的安全問題，而且這樣的漏油會使B-1B無法使用後燃器，但是超音速飛行是 B-1B的重要技能，沒有後燃器，B-1B就不能超音速。

隨後的檢查發現了其他B-1B也有的類似問題，促使AFGSC在4月20日下令全面停飛。

現在，AFGSC發布的新聞稿說：「在停飛期間，維修站人員拆解了燃油濾清器，並使用最新技術進行了一系列的檢查。現已確定每個單元都無問題後，檢查壓力並恢復使用。」

(中時新聞網)