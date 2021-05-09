Breaking News: Debris from a large Chinese rocket, the Long March 5B, landed in the Indian Ocean near the Maldives, China’s space administration said. #BREAKING #Breaking_News #china_rocket pic.twitter.com/j1g5je580a — happiness around you (@sudannew2017) May 9, 2021

喧嚷多日的大陸長征5號火箭殘骸終於在台北時間今天上午10 時24分，墜入北緯2.65度、東經72.47度的印度洋海域，大約位置在印度洋著名度假勝地馬爾地夫外海42公里處。網上還流傳一則可能是在民航客機上湊巧拍攝到的殘骸落海即時畫面，無任何傷亡報告。大陸媒體與專家一致譏諷外媒稱，外國官方與媒體對中國火箭殘骸所謂「不受控制地返回地球並指責中方不負責任等炒作抹黑，再一次「打到空氣中，灰溜溜收場了」。

據《央視》報導，中國載人航天工程辦公室近中午公布，經過監測，火箭殘骸在落海前，絕大部分器件於重返大氣層過程中燒毀。媒體報導稱，對照海圖，落海位置在馬爾地夫西南部的達盧環礁（Dhaalu Atoll）的西南方外海約42公里處。

另據推特上網友提供，在火箭殘骸附近有人拍攝到正在空中下墜的殘骸，因高溫而發亮。還有可能是民航機上乘客以手機拍攝到殘骸拖著長長煙霧尾巴從高空墜海的畫面，不過此一略顯模糊的畫面尚未獲官方證實是大陸長征5號火箭的殘骸。

大陸長征5號火箭殘骸於台北時間9日上午10時24分墜落於北緯2.65度、東經72.47度的印度洋海域。（圖／推特@Liptonfindx)

大陸長征5號火箭殘骸墜落點在北緯2.65度、東經72.47度的印度洋海域，大約位置在印度洋著名度假勝地馬爾地夫西南達盧環礁外海42公里處。（圖／推特@Liptonfindx)

陸媒《環球時報》報導說，過去幾天，美國一些科學家乃至NASA都昧著良心描述中國火箭殘骸如何危險與設計不達標，而美媒則渲染長五殘骸在太空「翻滾著失去控制」的樣子，根本是一次無恥的聯合炒作，美國少數科學家推動參與對中國航太事業的抹黑，這是一種墮落。

喧擾多時的大陸長征5號火箭殘骸終於落入海洋，墜落點在印度馬爾地夫外海42公里處的海面上。陸媒反過來嘲弄外媒惡意炒作。（圖／美聯社）

報導表示，火箭殘骸的落點都經過計算，而且迄今也沒有火箭殘骸的墜落過程完全受控的情況。現在也沒有證據可以表明美國的火箭殘骸比中國的火箭殘骸有落點受控的大幅提高。今年3月，美國一枚火箭的殘骸落到了本國的一處農場，是迄今為止火箭殘骸最接近造成傷害的例子之一。

報導指出，長五火箭末級已經採用鈍化技術處理，絕大部分器件在再入過程中燒蝕銷毀，對地面造成危害的概率極低。而且由於地球70%的面積是海洋，陸地上也有大量無人區，在人類歷時近60年的太空活動中，經過計算的火箭殘骸墜落迄今沒有造成過實際的人員傷亡。

(中時新聞網)