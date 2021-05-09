今天適逢母親節，被視為藍營最具實力參選下屆台北市長的國民黨立委蔣萬安，在臉書貼出曬出一張媽媽年輕照，和他與2位姊姊的兒時照，超萌模樣也曝光，許多網友看完照片大讚「媽媽超正」、「委員的媽媽是美女，委員的帥氣來自媽媽」。

蔣萬安9日母親節，於臉書曬出與母親合照。(圖/翻攝自 蔣萬安臉書)

蔣萬安貼文表示，「小時候媽媽總是牽著我的手，重複叮嚀的話語，藏著她對我的關心。現在我長大了，媽媽牽著我兒子元元的手，照顧他如同照顧小時候的我一樣。媽媽曾經對我說，子女在她的心中，永遠是孩子，需要呵護跟關心。但我知道，媽媽對子女的疼愛，從出生開始，一直沒有改變，更不可能放下」。

從照片中可見蔣萬安的媽媽留著一頭波浪捲髮，穿紅衣與白領襯衫，帶著深色大圓墨鏡，塗大紅色口紅露出燦露的笑容，而蔣萬安本人則噘著嘴，依偎在大姐身旁，模樣相當可愛。

蔣萬安PO出兒時合照後，許多網友看完看紛紛留言稱讚，「委員很幸運，有這麼漂亮優雅氣質的媽媽」、「原來委員的媽媽是美女」、「萬安委員媽媽好美，母親節快樂」、「媽媽也很時髦又漂亮」。

新北市議員陳偉杰也留言「祝福蔣委員媽媽及太太，母親節快樂」，台北市議員張斯綱也留言「祝福萬安委員母親與太太母親節快樂」。

小時候媽媽總是牽著我的手，重複叮嚀的話語，藏著她對我的關心💕。 現在我長大了，媽媽牽著我兒子元元的手，照顧他如同照顧小時候的我一樣。 媽媽曾經對我說，子女在她的心中，永遠是孩子，需要呵護跟關心。 但我知道，媽媽對子女的疼愛，從出生開始，一直沒有改變，更不可能放下。 祝媽媽 ＃母親節快樂🌹 由蔣萬安發佈於 2021年5月8日 星期六

(中時新聞網)