全台引頸期盼的大雨何時才會下？中央氣象局表示，未來7至10天副熱帶高壓發威，天氣大多晴朗炎熱，白天各地高溫可達30°C以上，預估不會有顯著的天氣系統影響，至於大範圍降雨至少要等到5月下旬才比較有機會。

氣象局在《報天氣》粉專表示，明(10)日天氣與今日類似，除了東半部地區因為風向及輻合作用，部分地區會在一些時間出現短暫的陣雨現象外，台灣大部分地區多是偏晴朗穩定，僅東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後山區有小範圍的局部短暫雷陣雨。

氣象局一周天氣預報，副熱帶高壓發威，各地多為晴時多雲、白天偏熱。(圖/氣象局粉專)

氣溫方面，氣象局發布高溫資訊，明(10)日中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38°C極端高溫出現的機率；南投縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36°C高溫的機率，北部、東半部高溫29至32°C，各地低溫約24、25°C。

氣象達人彭啟明表示，未來10天高壓勢力將更為西伸，高壓的中心將來到台灣東側，這段期間的天氣多為高溫少雨的典型夏季天氣型態。《觀氣象看天氣》粉專指出，目前來看，五月中旬（5/10~5/17）太平洋高壓強勢籠罩，不僅把鋒面擋在北邊讓它下不來，同時也帶來穩定的大氣環境，因此未來一段時間即使午後有降雨，也都是局部且零星的，對水情比較不利，大範圍降雨只能等五月下旬。

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(中時新聞網)