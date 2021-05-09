36歲女星小甜甜（張可昀）今年初宣布與圈外人宋先生結婚，同時報喜懷孕了，目前卸貨倒數中，從小由爺爺奶奶撫養長大，沒見過親生父母的她，今（9日）過人生第一個母親節，曬出挺著8月肚的照片，吐露人生出現大變化。

小甜甜日前因腹部劇痛就醫，發現右側腎臟異常腫大，由於擔心肚中女兒受影響，決定不吃藥也不動手術，流露母愛的偉大，而今她在IG曬出多張近照，提到以往母親節似乎都與她無關，以前小時候還會送康乃馨卡片給奶奶，可奶奶過世後，這一天總讓她覺得無趣難過甚至有點尷尬，「但今年開始我的人生產生極大的變化，讓我開使一切都不一樣了，人生完全改變了尤其過往所有的缺憾一個個都補了回來。」

小甜甜曬8月孕肚，感性談當媽後的變化。（圖／翻攝自IG）

小甜甜表示，婚後婆婆成為她的媽媽，而自己懷了女兒米苔目後，覺得一切都很神奇，也才深深體會到當媽的偉大，面對孕期各種生理心理的不適，或是開始的各種犧牲忍耐，一切都是那麼勇敢無極限，「只要小孩平安健康媽媽可以不顧一切，原來這就是母愛這就是人家說的為母則強！」

另外，小甜甜也分享米苔目的近況，透露孩子大小頭圍羊水都很正常，開心說：「已經8個月了離她到來的時間越來越近了緊張又期待，我也會把身體照顧好聽醫生的話當個最稱職的媽媽～謝謝大家的關心。」

(中時新聞網)