外媒引述知情人士透露，大陸知名私募基金高瓴資本瞄準疫後新商機，為此籌措銀彈，已吸引來自捐贈基金和退休基金的資金，即將完成新一輪募資，共引資180億美元來支持三檔新基金。待募集完成後，高瓴的資金管理規模將高達1千億美元。

綜合外媒報導，高瓴資本於2005年由張磊創立，目前是亞洲管理規模較大的投資機構之一，橫跨一級、次級市場，涵蓋VC／PE（創投／私募）、Buyout（收購）等不同階段。自成立以來，高瓴從2千萬美元起步，到如今管理規模已達1千億美元，歷時16年規模增長近5千倍。

高瓴資本最新一輪募資，規模約180億美元，高於2020年4月所計畫的130億美元目標。募資所得約有100億美元將用於收購，其餘資金將投入成長型股權（growth equity）及風險投資。

深圳某私募基金人士分析，高瓴資本超募的主因是其出色的業績。公開數據顯示，從2005年到2012年，高瓴的投資年化報酬率達到52％。此後，隨著規模不斷擴大，高瓴2014年的報酬率下降至40％以上，到2020年，年化報酬率仍超過33％。

(工商 )