台灣首部消防職人劇「火神的眼淚」演出消防日常，從日消防工作常常與佳節絕緣，蘆竹消防分隊隊員今天特別透過視訊和錄影方式向母親表達感謝，有人高喊愛你、也有人允諾下次休假再補吃大餐，不過媽咪們也不是省油的燈，有人妙回：「衣服要自己洗喔！」讓溫馨的問候增添「笑」果。

一年一度的母親節，許多家庭正與媽媽相聚，慰勞媽媽一整年來的辛勞，享受著天倫之樂，但從事消防工作的消防員，得揮別思念之情，堅守崗位，在這重要的節日中，守護大家的安全。

桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊長彭詮閎表示，分隊大部分同仁都來自中南部，通常1至2個月才能回家，與媽媽相聚的時間有限，而且加上目前嚴峻疫情，搭乘大眾運輸的同仁更是難以返鄉，特別在母親節這天邀集同仁，卸下消防員剛毅的一面，透過視訊及錄製的方式，對媽媽說些內心話，表達對母親的感謝。

有人說「沒有辦法常常陪在您身邊，希望藉母親節說謝謝！」、有人說「謝謝您這麼辛苦拉拔我長大，我不在身邊您也要好好照顧身體！」接到電話的母親們也妙回：「我正在等你！」、「我的兒子最棒最貼心，有這些話媽媽就滿足了！」也有媽媽當場笑說：「真的愛我嗎？那衣服要自己洗喔！」讓其他同仁也不禁莞爾。

(中時 )