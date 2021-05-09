全球疫情嚴峻，外交部表示，新加坡8日起至5月30日，將暫時回到解封第二階段採取的各項加強版防疫措施，聚會人數和工作場所辦公人數上限都大幅縮減，提醒前往星國的民眾注意各項新規定。

新加坡自2020年12月18日起開放台灣旅客適用「航空通行證」，短期訪問旅客自台灣入境星國前，須在預定抵達新加坡的7天前至30天內，申請單次航空通行證（ATP），有效期限為7天，例如ATP自12月10日生效，則在12月17日(含)前均可入境新加坡。

台灣旅客在抵達新加坡後，須於機場自費接受PCR檢測，如呈陰性則無須履行「居家檢疫通知」，即免隔離。

由於近期全球疫情快速延燒，外交部副發言人崔靜麟表示，新加坡已宣布自2021年5月8日至5月30日暫時回到解封第二階段：聚會人數從最多8人減至5人；每戶每日可接待的訪客從最多8人減至5人；工作場所辦公人數上限從75％減至50％；宗教集會、大型現場活動及婚喪儀式限制收緊。

此外，婚禮及婚宴最多250人出席，若超過50人必須在活動前接受檢測；喪禮出席人數從最多50人減至30人；會議、展覽、宗教集會及儀式：最多250人出席，若超過100人必須在活動前接受檢測，並禁止宗教儀式歌唱活動。

此外，健身房與室內健身中心關閉；停辦有群眾參與之賽事，體育賽事不允許有現場觀眾；景點、圖書館與博物館等場所人數減至客容量50％；部分學校活動暫辦或人數收緊；購物商場和展示廳，人數限制每10平方公尺1人；電影院最多250人，若超過100人必須在活動前接受檢測，每組最多5人並保持安全距離。

外交部表示，新加坡自2021年5月17日起，公眾至商場、學校與工作場所等人流量較高或與他人有長時間近距離接觸的地方時，強制使用合力追蹤手機應用(TraceTogether App)或追蹤器(Token)入場。不過進入商場內的大型零售店或超市時，不必再次登記，提醒旅居或前往當地國人注意相關規定。

(中時 )