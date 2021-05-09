鄭亦真辣晚報

華航、諾富特群聚疫情持續延燒，外界指責機師打疫苗意願低。台北市議員張斯綱卻指出，機師每次都飛行10幾個鐘頭，來回之間就要10幾天，再加上隔離，當然沒辦法安排打疫苗的時間。

張斯綱在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，這兩天他接到華航機師的一個爆料電話，就說輿論責備他們怎麼不打疫苗，變成防疫的破口，其實他們心裡很多苦衷，外界可能不是那麼清楚。

張斯綱指出，現在華航主力的飛機是貨機，不管你之前開777、747或是空巴，都開始練習去開貨機；華航貨機主力還是747，雖然747客機退休了，747貨機不能一口氣從台灣飛到美國本土，所以中間必須在阿拉斯加安克拉治休息，這班機師從台北到安克拉治，還要休息，因為飛行10幾個鐘頭，所以要換班，接班的一對機師從安克拉治飛到美國本土芝加哥、紐約，兩邊航程可能都差不多8、9個小時。而在安克拉治的機師，等從美國本土的飛機回到安克拉治作中繼之後，再從安克拉治把飛機再開回台灣；這一來回，就是10幾天，然後再回到台灣，再加上之前的隔離，所以他們想要打疫苗，都不知道要怎麼安排時間，因為對自己的時間常常沒辦法掌握，班機常調來調去，當然沒辦法安排打疫苗的時間。

張斯綱接著表示，這些機師若想在美國機場的疫苗注射站打疫苗，但是我們的疾管署、指揮中心並不承認在海外打的疫苗，所以就荒廢了許多打疫苗的時間和機會。這些機師希望過境美國時，能夠施打美國疫苗，這樣一來，未來4週、5週再進去美國的機率很高，他們可以再補打第二劑疫苗。

(中時新聞網)