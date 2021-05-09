女星鄭家純（雞排妹）御用的律師王啟仁涉嫌與賣淫集團合作，遭到網紅陳沂藉機發揮，昨（8日）深夜兩人在臉書直播首度正面交戰，辯論近3個小時，引來1.5萬網友線上收看。事實上，她們的口水戰是由美女律師李怡貞誤打誤撞促成，李怡貞本來用私帳看直播，想不到陳沂發現，才會有這場 「三斤雞排」直播戰。

陳沂和雞排妹隔空互槓一陣子，陳沂在昨（8日）連續開了多場直播，滔滔不絕的分享對王啟任爆出涉嫌勾結應召集團仙人跳的看法，對此李怡貞在臉書透露自己第一次用私人帳號觀看陳沂的直播，大呼：「實在被她弄得很混亂，不知道該討厭她還是該喜歡她。不過，這局我覺得她贏了，然後她如果冷靜一點，閉嘴幾秒其實有點像宋慧喬」。

未料，這則發文被陳沂本人發現，特別轉發到自己的臉書PO文：「看到這個我決定再開一次直播，女人大律師李怡貞請不要用私人帳號偷看，直接讓妳蹭！」最後不忘開砲：「律師本業要顧好啊，很忙的律師通常沒空一直上節目！」李怡貞見狀，趕緊在底下留言：「妳冷靜一點看我留言串吧，講妳像慧喬害我掉粉咧」。

陳沂說到做到，很快地又開了一場直播，不久後雞排妹加入，意外促成這場「1.5萬人吃三斤雞排」直播，結束後李怡貞無奈的在臉書PO文：「我實在不應該手賤用私人帳號點入正在看的直播，然後又再次在粉專發表感想，突然被事主tag，然後又說要為我開直播，最後促成兩造直播見面會…這世道有點荒謬。」

沉澱一夜後，李怡貞今（9日）在臉書PO出一張美照，寫道：「各位母親節快樂，我實在不知道說人像宋慧喬會引起這麼大的波瀾，律師界宋慧喬深切檢討中，昨天被我害去熬夜的抱歉」。

(中時新聞網)