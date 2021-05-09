華航諾富特群聚感染事件擴大，但在2月就有民眾檢舉諾富特飯店一館「混住」，衛福部長陳時中也坦言，公文確實不會跑得比病毒快，引來各界批評。對此，藥師林士峰表示，是否應該要檢討如何精進作業流程？並忍不住直言，檢舉公文跑了2個半月，「我阿媽來跑都贏了」。

中央流行疫情指揮中心日前自行揭露，早在2月就有民眾檢舉，諾富特飯店一館有混住，衛福部發文給桃園市府，桃園再行文給民航局、民航局再行文給諾富特，直到4月15日諾富特飯店回文表示希望維持現況，沒想到在這趟「公文旅行」結束前，指揮中心還來不及「行政處理」，4月20日就爆發了華航機師染疫風暴。而陳時中也說，公文確實不會跑得比病毒快。

對此，林士峰今(9日)在臉書上發文表示，可是時中部長，諾富特飯店的檢舉是發生在2月，公文慢到需要兩個月，是不是應該檢討，有沒有需要精進的標準作業流程？

林士峰指出防疫視同作戰，病毒是沒有人性的大敵，我國同胞都還等著您的指揮，打贏這場人類一定要贏的戰爭。同時，他還PO出一張照片，並在照片中寫道，「可是部長，檢舉公文跑了兩個半月，我阿媽來跑都贏了」。

網友們也留言回應，「這......根本就不想負責任吧....」、「Errrr，網路時代跟我說文件傳遞慢！」、「是不是檢舉信沒寫清楚？ 要寫北部某旅館才會受理啦！」、「不是動不動就大內宣超前部署嗎？」、「飛鴿傳書是吧」。

陳時中說「我並沒有怪誰，公文本來就跑得比病毒慢，要不然世界疫情也不會擴張到這程度」。他進一步詮釋這句話，「事實上在很多處理程序上，病毒擴散的非常快，即使我們很想全面抵禦病毒，但是病毒就是這麼細小、無所不在，防範上非常困難」。 可是時中部長... 由藥師林士峰發佈於 2021年5月9日 星期日

(中時新聞網)