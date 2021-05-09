民進黨台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑染毒，讓民進黨陷入黑道風波，並延伸許多案外案。身兼民進黨主席的總統蔡英文為此衝第一線出面道歉，松山分局之亂、蟑螂之亂、北投分局之亂等，卻不見行政院長蘇貞昌出面道歉。至於蔡英文為何突然衝到第一線？媒體人吳子嘉認為，蔡英文是要證明她沒有提前跛腳，也對大家認為她跛腳這件事不接受。

美麗島電子報董事長吳子嘉在《朱學恒的阿宅萬事通事務所 》節目中表示，趙介佑案延燒，蔡英文最短時間跳出來扛。因為她要扛下來，甚至在為該事道歉後，第二天還跑去疫情中心、第三天跑去民進黨全國主委會議，稱家裡有大人。

吳子嘉指出，蔡英文為黨內有黑道道歉，表示她負責。蘇揆卻不見了，松山分局之亂、蟑螂之亂、北投分局之亂等，都是治安不良，難道不是蘇貞昌的問題，蘇貞昌把治安搞這麼爛，蘇沒道歉，蔡英文反而突然衝出來道歉。其實蔡英文不喜歡管瑣碎的事，這次為何她會出現，而且動作那麼大？吳子嘉表示，以結果論，蔡英文是要證明她沒有提前跛腳，也對現在大家認為她跛腳這件事不接受。而蔡英文會怎樣證明不是跛腳，就是把蘇揆換掉。

吳子嘉認為，天無二日。台灣只有一個總統和一個行政院長，蔡英文會出來告訴她是老大的原因，就是要否定另一個老大，所以最快520就會換閣揆，最慢則在828換人。

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(中時新聞網)