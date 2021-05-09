民進黨台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑，因涉毒重創民進黨聲譽，陷入「染黑」風波。身兼民進黨主席的總統蔡英文昨(7日)在會議表態，「家裡不是沒有大人，我就是大人。」且林錫耀說AI可以抓黑道，吳子嘉說，這是把大家當白痴，把大家呼嚨過去，就是在「騙」。

依《中國時報》今(8日)報導，蔡英文昨親自召開各縣市暨勞工黨部主委會議，據轉述，蔡在會中對自家人引發的紛擾有感而發說，「民進黨沒大人，我就是大人，我會處理，有事好好說，又不是沒有辦法談」、「黨內有派系，但莫因競爭而摧毀了這個黨，別忘了大家還有更遠大目標，對外要團結，挺住台灣，「我不會讓黨回到2008年，我剛接任主席時的樣子。」

吳子嘉今（9）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》節目中表示，蔡英文要證明沒跛腳，要把黨抓住，所以說「家裡不是沒有大人，我就是大人」。且林錫耀說AI可以抓黑道，吳子嘉質疑林錫耀到底懂不懂AI，是把大家當白痴，比黑道還可惡，把大家呼嚨過去，就是在騙。

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(中時新聞網)